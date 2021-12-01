В Вооруженных силах создали сетецентрические соединения

В Вооруженных силах РФ были созданы несколько соединений, которые способны вести сетецентрические операции. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на свои источники.

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Сетецентрический принцип означает, что все участники военной операции — часть одной сети передачи данных. Это дает коммуникационное и информационное превосходство над противником.

По информации одного из собеседников агентства, к настоящему времени в российских Вооруженных силах уже есть несколько соединений, которые получили полноценный комплект единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданной концерном «Созвездие». Этот комплект дает возможность объединить в разведывательно-ударной системе командование соединения, артиллерию, бронетехнику, средства разведки, средства ПВО, подразделения личного состава и беспилотники.

Другой источник утверждает, что терминалы ЕСУ ТЗ, которые установлены на специальную и военную технику, позволяют соединениям проводить сетецентрические операции, то есть обмениваться информацией между боевыми единицами в режиме времени, близком к реальному.