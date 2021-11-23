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Шойгу: стратегические бомбардировщики США активизировались вблизи границы России

ТАССиещё 4
23 часа назад

Стратегическая бомбардировочная авиация Военно-воздушных сил США значительно активизировалась в непосредственной близости от государственной границы России на востоке, лётчики отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов, такие действия создают угрозу и для Китая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полётов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки выполнила 22 полёта, в то время как в 2019 году их было всего три", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ во вторник.

Шойгу отметил, что "в ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара".

"Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов", - сказал министр.

"На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах", - отметил Шойгу РФ.

Войска,Сергей Шойгу,
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