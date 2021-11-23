Шойгу: стратегические бомбардировщики США активизировались вблизи границы России

"В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полётов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки выполнила 22 полёта, в то время как в 2019 году их было всего три", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ во вторник.