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Шойгу доложил Путину об успехах в ходе воздушного патрулирования с КНР

Lenta.ruиещё 8
9 минут назад

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном выполнении задач при совместном с КНР патрулировании над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Шойгу доложил президенту об успешном совместном авипатрулировании РФ и КНР
Фото: ТАССТАСС

Доклад был представлен министром обороны в ходе совещания главы государства с постоянными членами Совета безопасности России. Уточняется, что продолжительность полета составила свыше десяти часов.

«Самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У», — отметил Песков.

По его словам, никаких нарушений воздушного пространства иностранных государств не было зафиксировано.

Ранее Шойгу заявил, что Россия увеличивает долю перспективных самолетов в закупках авиации. Речь идет о создании самолетов стратегической, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, уточнил министр.

Войска,Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,Совет безопасности РФ,
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