Флагман Черноморского флота вернулся на базу в Севастополе

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» вернулся на военную базу в Севастополь после выполнения целого ряда задач.

Среди них - слежение за действиями кораблей НАТО. На протяжении почти двух недель в черноморской акватории находились ракетный эсминец ВМС США «Портер» и флагман 6-го флота «Маунт Уитни» - они участвовали в совместных учениях с силами Турции, Румынии и Украины.

Штабной корабль «Маунт Уитни» наши моряки сопровождали вплоть до самого пролива Босфор.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» предназначен для нанесения ударов по крупным одиночным кораблям и группировкам ударных надводных кораблей, обеспечения боевой устойчивости корабельных противолодочных групп и ведения коллективной противовоздушной обороны соединений кораблей в удаленных районах. Флагман Черноморского флота.