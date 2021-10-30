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Диктора Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище

Москва24иещё 3
30 октября

Названо место захоронения диктора, журналиста, народного артиста СССР Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости."Новодевичий монастырь", – заявил родственник Кириллова в ответ на соответствующий вопрос.С датой прощания и похорон родные и близкие диктора пока не определились.О смерти Игоря Кириллова стало известно в субботу, 30 октября. Соболезнования в связи со смертью диктора и журналиста выразил президент РФ Владимир Путин.Игорь Кириллов родился в сентябре 1932 года в Москве, в семье военнослужащего. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1955 году.Диктор наиболее известен как бессменный ведущий новостной программы "Время". В 1988 году ему присвоили звание Народного артиста СССР.

Диктора Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище
Фото: Москва24Москва24
Войска,СССР,Игорь Кириллов,
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