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Китай показал ракету-носитель нового поколения

Деловая газета "Взгляд"
3 часа назад

На международном авиасалоне в китайском Чжухае продемонстрировали макет ракеты-носителя нового поколения, ее планируется применять для пилотируемых миссий на Луну.

Ракета-носитель разработана для запусков пилотируемых космических кораблей нового поколения в соответствии с китайской программой, ее отличительными особенностями будут высокая надежность и безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Кэцзи жибао».

Высота ракеты – 90 метров. Она будет состоять из обтекателя, трех ступеней по пять метров в диаметре каждая, и системы аварийного спасения. Стартовая масса – до 2 тыс. тонн. Носитель сможет выводить на околоземную орбиту до 70 тонн полезной нагрузки, на лунную орбиту – до 25 тонн. Сейчас все еще проходит этап разработки этой ракеты.

Ракета нового поколения должна расширить возможности страны в сфере пилотируемой космонавтики. Успех в разработке ракет сери «Чанчжен-5» дал возможность Китаю вести межпланетные исследования и строительство собственной станции, но возможности ракеты ограничены – носитель может доставить лишь до 25 тонн полезной нагрузки на орбиту.

Также на авиасалоне представили макет сверхтяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-9», власти Китая сообщали о планах запустить ее в 2028 году. По расчетам, носитель сможет выводить на орбиту до 140 тонн полезной нагрузки и до 50 тонн на переходную орбиту Земля-Луна. Длина ракеты – более 90 метров, диаметр основного блока – 10 метров.

Войска,РИА Новости,
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