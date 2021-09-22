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Стюардесса назвала самые необходимые для путешествия в самолете вещи

Lenta.ru
22 сентября 2021

Стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани (Kat Kamalani), которая прославилась в социальных сетях благодаря рассказам о своей профессии, назвала самые необходимые вещи, которые она всегда берет с собой в рейс. Своим опытом она поделилась на видео в TikTok-аккаунте.

Стюардесса назвала самые необходимые в самолете вещи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь бортпроводница порекомендовала иметь для путешествий на самолете небольшую сумочку на замке с прозрачным окошком — это, по словам Камалани, позволяет видеть, какие предметы находятся внутри. Сама же стюардесса призналась, что ей удобнее всего хранить в несессере паспорт, так как документ легко достать.

Также стюардесса рассказала, что берет с собой квадратные тканевые сумки для организации вещей внутри чемодана. В них девушка складывает грязную обувь, чтобы она не соприкасалась с чистой одеждой. Еще одна незаменимая вещь в полете, по мнению бортпроводницы, несколько очищающих влажных салфеток.

Ранее в сентябре стюардесса австралийских авиалиний поделилась семью лайфхаками, как компактно провезти личные вещи в самолете. Например, перед сбором чемодана девушка посоветовала посоветовала написать список всех вещей, которые необходимо взять с собой — по ее мнению, составление такого списка помогает не брать с собой ненужную одежду.

Войска,
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