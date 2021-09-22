Спасатели назвали причины ЧП с самолетом под Хабаровском

Самолет Ан-26, пропавший в 40 километрах Хабаровска во время технического полета, мог столкнуться с сопками в заповеднике Хехцир. Об этом заявил источник в авиационных службах.

«Маршрут самолета пролетал над заповедником Хехцир, в котором высота сопок составляет почти 1 000 метров. Самолет мог столкнуться с одной из них», — передает ТАСС слова источника.

По мнению представителя экстренных служб, причиной пропажи Ан-26 стали плохие погодные условия. «В качестве основной версии рассматриваются плохие погодные условия. Также не исключается версия технической неисправности воздушного судна», — сказал источник РИА «Новости».

Ан-26 проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска, передает телеканал 360. Судно принадлежит компании «Летные проверки и системы». На поиски самолета вылетел вертолет Ми-8 Росавиации, однако не смог найти его из-за плохой видимости. Самолет перестал выходить на связь вблизи Хехцирского заповедника.