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Зеленский поблагодарил Эрдогана за слова об «аннексии» Крыма

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад

Зеленский поблагодарил Эрдогана за слова об «аннексии» Крыма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Нью-Йорк провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, во время переговоров главы двух государств обсудили ряд вопросов — от зоны свободной торговли до военно-технического сотрудничества. На сайте офиса президента Украины говорится, что лидеры стран также уделили внимание вопросам «освобождения незаконно удерживаемых крымских татар» и поддержания безопасности в черноморском регионе.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за его слова о непризнании «аннексии Крыма» Россией, которые он высказал во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и поддержку саммита «Крымская платформа». Кроме того, украинский президент отметил стратегический характер отношений между Украиной и Турцией и обратил внимание на важность наращивания двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.

Зеленский и Эрдоган договорились активизировать работу в этих направлениях после того, как между странами будет окончательно заключено Соглашение о зоне свободной торговли.

Ранее во время выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН президент Турции в очередной раз отказался признавать Крым частью России. Эрдоган также указал на необходимость прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар.

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