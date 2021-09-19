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Российский полковник выступил за возврат двухгодичной службы в армии

News.ru
40 минут назад

Срочников в российской армии снова нужно призывать на два года. Военный обозреватель полковник запаса РФ Александр Жилин в беседе с URA.RU заявил, что это необходимо, так как за год солдаты просто не успевают освоить военную специальность и работу с техникой.

Полковник выступил за двухгодичную службу в армии
Фото:  Zamir Usmanov/Global Look Press Zamir Usmanov/Global Look Press

Необходимы два года. Первый год — обучение технике в учебных центрах, второй — отработка выполнения боевых задач на полигонах и других площадках. Служба в один год — это уже глупость, — отметил он.

По словам Жилина, российскую армию постоянно оснащают новой техникой, для работы с которой нужна высокая подготовка. За год всё освоить просто нереально. Только курс молодого бойца длится около четырёх месяцев.

Эксперт считает, что обеспечить качественную защиту границ России во время войны полностью контрактная армия не сможет. Поэтому отказ от срочной службы для России обернётся катастрофой. Армия должна уметь сдержать первый удар и обеспечить время для того, чтобы привлечь мобилизационные ресурсы, включая специалистов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что число срочников в российской армии увеличивать нецелесообразно. По словам министра, военнослужащие были освобождены от несвойственных дел постепенно.

Войска,Армия,Александр Жилин,Сергей Шойгу,Министерство обороны,
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