SpaceX запустила на орбиту туристов. Они трое суток будут кружить над МКС

Компания SpaceX Илона Маска запустила на орбиту первый экипаж, полностью состоящий из космических туристов. В космос отправились миллиардер, помощник врача, ветеран ВВС и учёный. Корабль Crew Dragon уже поднялся на рекордную для таких аппаратов высоту — выше МКС и телескопа Хаббл — и теперь будет вращаться вокруг Земли около трёх суток. Ракету с туристами запустили в 03:02 мск 16 сентября. Она отправилась из космического центра Кеннеди во Флориде, отработавшая ступень должна приземлиться в Атлантическом океане, сообщается на сайте SpaceX. Экипаж поднялся на высоту 585 км над землёй и теперь будет двигаться по круговой орбите на скорости 27 360 км/ч — это примерно в 22 раза быстрее скорости звука. Глава экипажа — миллиардер Джаред Айзекман, состояние которого американский Forbes оценивает в $2,4 млрд. Бизнес Айзекмана — платежная компания Shift4 Payments — обеспечивает транзакции трети ресторанов и отелей в США. Также на корабле находятся инженер и ветеран ВВС Крис Земброски, геолог Шиан Проктор и ассистент врача Хейли Арсено. На сайте SpaceX говорится, что одна из целей полёта — привлечь пожертвования для детской больницы, компания Маска собирается собрать для неё $200 млн. Член экипажа Арсено работает в этой больнице. До этого в космос летал миллиардер Ричард Брэнсон. 11 июня его корабль Unity поднялся на высоту 86 км и, продержавшись там 4 минуты, начал снижение. Компания Брэнсона Virgin Galactic планирует провести и другие испытательные полёты, а к 2022 году запустить полноценную программу для космических туристов. Основатель Amazon Джефф Безос, который полетел в космос 20 июля, посчитал, что полёт Брэнсона не дотягивает до космического — из-за того, что его корабль поднялся всего на 86 км. Сам Безос достиг на своём корабле Blue Origin высоты 106 км над Землёй. Но Маск превзошёл обоих миллиардеров, его корабль поднялся боле чем на 100 км над орбитой МКС. Фото: twitter.com/SpaceX