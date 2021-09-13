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Северная Корея успешно испытала новую крылатую ракету

Российская Газетаиещё 6
18 часов назад

КНДР провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), отмечая, что за пусками наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи.

Северная Корея успешно испытала новую крылатую ракету
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По данным агентства, испытания прошли в субботу и в воскресенье. Разработка крылатой ракеты большой дальности, имеющей большое значение для выполнения ключевой задачи пятилетнего плана развития оборонной науки и системы вооружений, "продвигалась вперед в рамках надежного научного процесса развития систем вооружения в течение последних двух лет", цитирует РИА Новости.

Специалисты протестировали тягу двигателей ракеты на земле, провели летные испытания, систем контроля и наведения, а также ряда других. Крылатые ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров, информирует ЦТАК.

Напомним, на прошлой неделе Северная Корея отметила 73-ю годовщину своего основания ночным военным парадом в столице. На кадрах из Пхеньяна можно было увидеть марширующих плотными рядами военных в оранжевых защитных костюмах и масках, напоминающих противогазы, - так называемые "коронавирусные войска". При этом республика обошлась без демонстрации без баллистических ракет.

Войска,РИА Новости,Корея, Народно-Демократическая Республика,
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