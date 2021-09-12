На учениях «Запад-2021» впервые применили боевых роботов

На учениях «Запад-2021» под Калининградом впервые применены ударные робототехнические комплексы «Платформа-М», передает «Интерфакс».

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В Минобороны РФ сообщили, что дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы на гусеничном шасси вооружены четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова.

На учениях отрабатывались задачи по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях.