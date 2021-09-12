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На учениях «Запад-2021» впервые применили боевых роботов

BFM.RUиещё 2
1 час назад

На учениях «Запад-2021» под Калининградом впервые применены ударные робототехнические комплексы «Платформа-М», передает «Интерфакс».

На учениях «Запад-2021» впервые применили боевых роботов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минобороны РФ сообщили, что дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы на гусеничном шасси вооружены четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова.

На учениях отрабатывались задачи по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях.

Боевые роботы «Платформа-М» также использовались для разведки и проделывания проходов в минных полях.

Войска,Армия,Министерство обороны,Интерфакс,Калининград,
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