На 14 полигонах в РФ и Белоруссии начались учения «Запад-2021»

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Учения проходят на территории от Балтийского моря до Воронежской и Нижегородской областей. Всего в них участвуют около 200 тысяч военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.