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Россия готова создавать истребитель Checkmate за свой счет

Газета.Ruиещё 6
3 сентября 2021

Россия будет самостоятельно финансировать создание истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом РИА "Новости" заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. "Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью сверстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК [Объединенной авиастроительной корпорации]@, - заявил глава ведомства. По словам Мантурова, иностранное участие в проекте он не исключает. Ранее Мантуров объяснил название истребителя Checkmate. Checkmate был представлен в день открытия международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Его первый полет запланирован на 2023 год. Стоимость новейшего самолета - $25-30 млн. Ранее Wall Street Journal сообщил, что российский самолет Checkmate призван вызвать геополитическую "головную боль" у США. В публикации утверждается, что с помощью Checkmate Россия стремится оспорить стратегические рычаги воздействия США. Но эту мысль опровергают официальные представители России, охарактеризовав самолет как коммерческий проект.

Россия готова создавать истребитель Checkmate за свой счет
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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