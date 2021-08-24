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Морскую защиту Севастополя укрепят новым кораблем

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад

Морскую защиту Севастополя усилят новыми кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России, пишут «Известия».

Морскую защиту Севастополя укрепят новым кораблем
Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

По данным газеты, в 2022 году на главную базу Черноморского флота заступит «Виктор Великий». Корабль проекта 22160 будет заниматься патрулированием морских границ, а также охраной и обороной Севастополя.

У «Виктора Великого» есть на борту беспилотники. При необходимости боевую мощь этого корабля можно повысить оружием, которое разместят в спецконтейнеры.

Патрульные корабли проекта 22160 имеют водоизмещение 1,5 тыс. т и способны развивать скорость до 25 узлов. Они могут находиться в автономном плавании до 60 суток. Корабли оснащены автоматической 76-миллиметровой пушкой, двумя гранатометами ДП-65 и двумя крупнокалиберными пулеметами «Корд». На их бурту установлена современная гидроакустическая станция и противодиверсионное оборудование.

Как рассказали изданию эксперты, юго-западное стратегическое направление нуждается в повышенном внимании флота РФ, особенно на фоне инцидента с британским эсминцем Defender, который произошел этим летом. 23 июня этот корабль пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря России.

Войска,Армия,ВМФ России,Крым наш,газета "Известия",Севастополь,Россия,
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