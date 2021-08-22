Глава Крыма похвалил Зеленского за оплату коммунальных платежей

Президент Украины Владимир Зеленский исправно платит за свою недвижимость на полуострове Крым. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, назвав политика дисциплинированным и выразив ему благодарность.

"Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает", - сказал руководитель российского региона в эфире телеканала "Россия 24". Были озвучены и конкретные цифры: шесть тысяч рублей в месяц - за коммунальные услуги.