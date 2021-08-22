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Глава Крыма похвалил Зеленского за оплату коммунальных платежей

Российская Газетаиещё 6
22 августа 2021

Президент Украины Владимир Зеленский исправно платит за свою недвижимость на полуострове Крым. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, назвав политика дисциплинированным и выразив ему благодарность.

"Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает", - сказал руководитель российского региона в эфире телеканала "Россия 24". Были озвучены и конкретные цифры: шесть тысяч рублей в месяц - за коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что в 2013 году жена Зеленского Елена купила квартиру в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма. Аксенов подтвердил информацию, что у лидера Украины есть квартира в Крыму. "Она нужна ему на случай, если придется бежать из страны, но мы его выдадим, без сомнений", - пошутил глава региона.

Войска,Налоги,Крым наш,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,Республика Крым,Украина,
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