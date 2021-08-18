В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В калининградской службе охраны памятников не одобрили фото Наташи Королёвой на «Борющихся зубрах»

Kaskad.tvиещё 1
18 августа 2021

Руководитель калининградской службы охраны памятников Евгений Маслов прокомментировал фото и видео поп-звезды Наташи Королёвой на постаменте «Борющихся зубров». Как пояснил Маслов изданию «Клопс», в среду, 18 августа, законы не запрещают забираться на памятники, но могут иметь негативные правовые последствия. «Тут можно, конечно, уже притягивать к статье Уголовного кодекса «Вандализм». Но это если будут какие-то оскорбительные действия, повреждения объекта», – как рассказал Маслов, оценивать поступок звезды должны правоохранительные органы. При этом, руководитель службы отметил, что идея лезть на постамент – это «вопрос морали, дефицит культуры и воспитания». «Конечно, это не оперная дива. Сам лёгкий жанр поп-музыки, может быть, способствует такому поведению, но чтобы настолько...», – цитирует Маслова издание. Как уже ранее сообщал kaskad.tv на своей странице Instagram Наташа Королёва разместила фото и видео. На нем она взбирается на спину своему помощнику, а потом поднимается на постамент творения немецкого скульптора Августа Гауля 1902 года.

В калининградской службе охраны памятников не одобрили фото Наташи Королёвой на «Борющихся зубрах»
Фото: Kaskad.tvKaskad.tv
Войска,Наташа Королева,Евгений Маслов,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители