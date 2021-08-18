В калининградской службе охраны памятников не одобрили фото Наташи Королёвой на «Борющихся зубрах»

Руководитель калининградской службы охраны памятников Евгений Маслов прокомментировал фото и видео поп-звезды Наташи Королёвой на постаменте «Борющихся зубров». Как пояснил Маслов изданию «Клопс», в среду, 18 августа, законы не запрещают забираться на памятники, но могут иметь негативные правовые последствия. «Тут можно, конечно, уже притягивать к статье Уголовного кодекса «Вандализм». Но это если будут какие-то оскорбительные действия, повреждения объекта», – как рассказал Маслов, оценивать поступок звезды должны правоохранительные органы. При этом, руководитель службы отметил, что идея лезть на постамент – это «вопрос морали, дефицит культуры и воспитания». «Конечно, это не оперная дива. Сам лёгкий жанр поп-музыки, может быть, способствует такому поведению, но чтобы настолько...», – цитирует Маслова издание. Как уже ранее сообщал kaskad.tv на своей странице Instagram Наташа Королёва разместила фото и видео. На нем она взбирается на спину своему помощнику, а потом поднимается на постамент творения немецкого скульптора Августа Гауля 1902 года.