Эрдоган выразил соболезнования после крушения Бе-200 в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой российского пожарного самолета Бе-200ЧС. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера в Кахраманмараше во время тушения пожара потерпел крушение пожарный самолет. В результате аварии погиб экипаж, состоявший из граждан России и Турции. Приношу свои соболезнования», — заявил турецкий лидер.

14 августа российский Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Жертвами разбившегося самолета стали пять членов экипажа, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны.