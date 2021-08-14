Минобороны РФ отреагировало на крушение самолета в Турции

Пожарный самолет Бе—200, который потерпел крушение в Турции, принадлежал Минобороны РФ. Информацию об этом подтвердили в министерстве.

«Разбившийся в горах Турции самолет принадлежал именно Минобороны РФ», — сообщили в ведомстве. На борту находились 5 российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Выживших в авиакатастрофе нет.

Ранее сообщалось, что самолет был арендован у России и находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции.