Минобороны РФ отреагировало на крушение самолета в Турции

Пожарный самолет Бе—200, который потерпел крушение в Турции, принадлежал Минобороны РФ. Информацию об этом подтвердили в министерстве.
«Разбившийся в горах Турции самолет принадлежал именно Минобороны РФ», — сообщили в ведомстве. На борту находились 5 российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Выживших в авиакатастрофе нет.
Ранее сообщалось, что самолет был арендован у России и находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции.
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