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Минобороны РФ отреагировало на крушение самолета в Турции

Ura.Ruиещё 1
14 августа 2021

Пожарный самолет Бе—200, который потерпел крушение в Турции, принадлежал Минобороны РФ. Информацию об этом подтвердили в министерстве.

Минобороны РФ отреагировало на крушение самолета в Турции
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Разбившийся в горах Турции самолет принадлежал именно Минобороны РФ», — сообщили в ведомстве. На борту находились 5 российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Выживших в авиакатастрофе нет.

Ранее сообщалось, что самолет был арендован у России и находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции.

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