Появилось видео антитеррористической операции на учениях «Индра-2021»

Военнослужащие России и Индии провели антитеррористическую операцию на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».
Сообщается, что в операции были задействованы спецназ и мотопехотная рота вооруженных сил Индии, а также танки, вертолём МИ-8 и боевые машины БМП-3. В ходе учений перед военнослужащими стояла задача уничтожить условных «террористов» в населенном пункте и освободить заложников.
Совместные учения "Индра-2021" проходят с 1 по 13 августа. Всего в мероприятии принимают участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, и тактическая группа Вооруженных сил Индии.