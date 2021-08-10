Появилось видео антитеррористической операции на учениях «Индра-2021»

Военнослужащие России и Индии провели антитеррористическую операцию на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

Сообщается, что в операции были задействованы спецназ и мотопехотная рота вооруженных сил Индии, а также танки, вертолём МИ-8 и боевые машины БМП-3. В ходе учений перед военнослужащими стояла задача уничтожить условных «террористов» в населенном пункте и освободить заложников.