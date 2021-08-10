Активная фаза учений трех стран с участием военных РФ стартовала у границ Афганистана

Активная фаза учений, в которых принимают участие 2,5 тысячи военнослужащих из России, Узбекистана и Таджикистана, началась на полигоне Харб-Майдон в 20 км от таджикско-афганской границы, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО). Как сообщили в ЦВО, армейская авиация России и Таджикистана использовала способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений "вертолетная карусель", уничтожив укрепленный район незаконного вооруженного формирования. Для этого экипажи боевых вертолетов Ми-24, действуя в составе звеньев, выстроились в "круг" и непрерывно обстреливали ракетами С-8 класса "воздух-поверхность" коммуникации, командные пункты и ходы сообщения района, который занял противник. В пресс-службе также рассказали, что вертолеты Ми-8 высадили воздушный десант для зачистки местности и уничтожения оставшихся в живых "боевиков". Кроме того, летчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах с учетом особенностей горного рельефа местности. Всего в результате авиационного удара экипажи вертолетов поразили свыше 100 наземных целей, добавили в округе. Ранее сообщалось, что активная фаза тактических учений "Юг-2021", в которых участвуют российские и узбекские военные, завершилась в окрестностях города Термез, у границы с Афганистаном. В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" (организация запрещена в России) на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и "Талибан" подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.