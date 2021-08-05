Летевший в Москву самолет экстренно вернули в Челябинск

В аэропорту Челябинска утром 5 августа произошла аварийная посадка самолета, вылетавшего в Москву. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров рейса. В пресс-службе аэропорта сообщили, что причиной возврата рейса стала техническая неисправность лайнера.

«Мы долго кружили над городом, потом нам сообщили, что возвращаемся в Челябинск. Мы поняли, что посадка была аварийной», — рассказал пассажир.

В пресс-службе аэропорта URA.RU заявили, что самолет авиакомпании «Россия» вернулся в Челябинск из-за технической неисправности через час после взлета. Экстренная посадка произошла в 6 часов 25 минут утра.

«Сейчас ждут резервный борт из Москвы, который прибудет в 10 часов 20 минут. В 11 часов 20 минут он должен вылететь из Челябинска вместе с пассажирами», — уточнили в пресс-службе.