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Летевший в Москву самолет экстренно вернули в Челябинск

Ura.Ruиещё 3
5 часов назад

В аэропорту Челябинска утром 5 августа произошла аварийная посадка самолета, вылетавшего в Москву. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров рейса. В пресс-службе аэропорта сообщили, что причиной возврата рейса стала техническая неисправность лайнера.

Летевший в Москву самолет экстренно вернули в Челябинск
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Мы долго кружили над городом, потом нам сообщили, что возвращаемся в Челябинск. Мы поняли, что посадка была аварийной», — рассказал пассажир.

В пресс-службе аэропорта URA.RU заявили, что самолет авиакомпании «Россия» вернулся в Челябинск из-за технической неисправности через час после взлета. Экстренная посадка произошла в 6 часов 25 минут утра.

«Сейчас ждут резервный борт из Москвы, который прибудет в 10 часов 20 минут. В 11 часов 20 минут он должен вылететь из Челябинска вместе с пассажирами», — уточнили в пресс-службе.

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