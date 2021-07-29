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Россия отправила в Таджикистан штурмовики Су-25

Свободная пресса
10 часов назад

Россия направила в Таджикистан для участия в военных учениях, которые пройдут с 5 по 10 августа на границе с Афганистаном группу самолётов-штурмовиков Су-25.

Как сообщается, боевые машины были переброшены с российской базы в Киргизии на аэродром «Гиссар» в нескольких километрах юго-западнее Душанбе.

В задачи экипажей российских самолётов входит отработка поиска скрытых баз условного противника, нанесение ракетно-бомбовых ударов по целям и уход из-под огня переносных зенитных ракетных комплексов, пишет «Газета.ru».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо нейтрализацию угроз, связанных с обострением ситуации Афганистане.

Войска,Сергей Шойгу,Газета.Ru,Таджикистан,Афганистан,
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