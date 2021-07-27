В США восхитились российской подлодкой с «Посейдонами»

Новая российская подлодка К-329 «Белгород», способная нести беспилотные аппараты «Посейдон», является одной из самых больших и продвинутых в российском флоте. Такое мнение высказал военный эксперт Калеб Ларсон в статье, опубликованной американским журналом The National Interest.

Фото: Олег Кулешов/ТАСС Олег Кулешов/ТАСС

Автор публикации отметил, что по размерам «Белгород» превосходит субмарины типа «Огайо», которые считаются крупнейшими в американском ВМФ. Он добавил, что «Белгород» уступает только российским подводным крейсерам проекта «Акула».

Ларсон также указал, чем российская подлодка превосходит другие современные аналоги.

Вместо обычных взрывных н ядерными торпедами «Посейдон», — говорится в его статье.