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Глава керченской администрации подал в отставку

RT на русскомиещё 4
19 часов назад

Сергей Бороздин покинул пост главы администрации Керчи по собственному желанию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов во «ВКонтакте».

«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал он.

По словам Аксёнова, в ближайшее время будет принято решение об избрании и. о. главы городской администрации.

Причины отставки не уточняются.

Бороздин возглавлял администрацию города с 2017 года.

Войска,Сергей Бороздин,Керчь,
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