Глава керченской администрации подал в отставку

Сергей Бороздин покинул пост главы администрации Керчи по собственному желанию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов во «ВКонтакте».
«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал он.
По словам Аксёнова, в ближайшее время будет принято решение об избрании и. о. главы городской администрации.
Причины отставки не уточняются.
Бороздин возглавлял администрацию города с 2017 года.