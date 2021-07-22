Глава керченской администрации подал в отставку

Сергей Бороздин покинул пост главы администрации Керчи по собственному желанию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов во «ВКонтакте».

«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал он.

По словам Аксёнова, в ближайшее время будет принято решение об избрании и. о. главы городской администрации.

Причины отставки не уточняются.