Мотор от Ауруса установили на самолет Як-18Т

Бензиновый двигатель от Aurus установлен на самолет Як-18Т. Модель скоро представят на МАКС-2021.

В рамках проекта «Единая модульная платформа» столичный институт ФГУП НАМИ создал для Aurus бензиновый 4.4-литровый двигатель V8. Специалисты ЦИАМ (Центральный институт авиационного моторостроения) на протяжении нескольких лет адаптировали мотор под сверхмалые самолеты. Были проведены испытания авиационного варианта двигателя от Aurus.

В настоящее время ЦИАМ завершил установку авиационного поршневого демонстрационного двигателя АПД-500 на самолет Як-18Т. Летательный аппарат, оснащенный таким мотором, покажут на Международном авиационно-космическом салоне. Первые летные испытания будут проведены во втором полугодии этого года.

Восьмицилиндровый двигатель АПД-500 характеризуется мощностью 500 лошадиных сил. Под него разработан ряд новых узлов и систем: стартер-генератор, редуктор (спроектированный под применение воздушных винтов), 2-канальная система управления двигателем, система наддува с приводным нагнетателем.