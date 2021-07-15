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Мотор от Ауруса установили на самолет Як-18Т

Car.ru
13 часов назад
Бензиновый двигатель от Aurus установлен на самолет Як-18Т. Модель скоро представят на МАКС-2021.
Мотор от Ауруса установили на самолет Як-18Т
Фото: Car.ruCar.ru
В рамках проекта «Единая модульная платформа» столичный институт ФГУП НАМИ создал для Aurus бензиновый 4.4-литровый двигатель V8. Специалисты ЦИАМ (Центральный институт авиационного моторостроения) на протяжении нескольких лет адаптировали мотор под сверхмалые самолеты. Были проведены испытания авиационного варианта двигателя от Aurus.
В настоящее время ЦИАМ завершил установку авиационного поршневого демонстрационного двигателя АПД-500 на самолет Як-18Т. Летательный аппарат, оснащенный таким мотором, покажут на Международном авиационно-космическом салоне. Первые летные испытания будут проведены во втором полугодии этого года.
Восьмицилиндровый двигатель АПД-500 характеризуется мощностью 500 лошадиных сил. Под него разработан ряд новых узлов и систем: стартер-генератор, редуктор (спроектированный под применение воздушных винтов), 2-канальная система управления двигателем, система наддува с приводным нагнетателем.
Поршневой двигатель найдет самое широкое применение. На его основе можно создавать новые летательные аппараты. В этом абсолютно уверен генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин.
Войска,Технологии,Михаил Гордин,ЦИАМ,
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