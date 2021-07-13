Зеленский потребовал гарантий по газу после пуска "Северного потока — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что Киев
должен иметь гарантии на 10-15 лет о "нормальном газоснабжении" после запуска "Северного потока - 2". Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее Зеленский призвал подключить США к "нормандскому формату", а также потребовал обсудить вопрос "Северного потока — 2" на будущей встрече лидеров России, Украины, Франции и Германии. По итогам переговоров с германским канцлером Ангелой Меркель
украинский президент просил давить на Москву. Подробнее - в материале "Газеты.Ru". Новость дополняется.