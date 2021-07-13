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Зеленский потребовал гарантий по газу после пуска "Северного потока — 2"

Газета.Ru
3 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен иметь гарантии на 10-15 лет о "нормальном газоснабжении" после запуска "Северного потока - 2". Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее Зеленский призвал подключить США к "нормандскому формату", а также потребовал обсудить вопрос "Северного потока — 2" на будущей встрече лидеров России, Украины, Франции и Германии. По итогам переговоров с германским канцлером Ангелой Меркель украинский президент просил давить на Москву. Подробнее - в материале "Газеты.Ru". Новость дополняется.
Зеленский потребовал гарантий по газу после пуска "Северного потока — 2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Войска,Владимир Зеленский,Ангела Меркель,Газета.Ru,Киев,Украина,
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