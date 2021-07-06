Обломки пропавшего самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены в черте береговой линии. Об этом нам сообщил один из родственников пассажиров. Он рассказал, что ему позвонили из поселка и сообщили, что обломки самолета нашли на «117-й», это небольшой участок тундры, где местные охотятся и рыбачат. Место падения находится в нескольких километрах от Паланы. Самолет полностью разрушен, часть обломков смыло в море. Сообщается также, что части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Самолет пропал за 10 минут до назначенного времени посадки. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Ан-26 совершал пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка.