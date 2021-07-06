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МЧС России опровергло информацию об обнаружении возможного места падения Ан-26 на Камчатке

РЖД-Партнериещё 2
14 часов назад
«В ряде СМИ проходит информация об обнаружении спасателями возможного места падения пассажирского самолета Ан-26. Сообщаем, что на данный момент МЧС России данную информацию не подтверждает. Поиск продолжается», – сказали в министерстве.
МЧС России опровергло информацию об обнаружении возможного места падения Ан-26 на Камчатке
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер
Ранее некоторые СМИ сообщили, что обнаружено место падения самолета.
Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие», пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, на борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолет перестал выходить на связь при посадке. По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море. По одной из версий, причиной могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сформированную Росавиацией комиссию для выяснения обстоятельств ЧП возглавил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Сертификат летной годности самолета истекал 30 августа 2021 года. Сам борт эксплуатировался с 20 октября 1982-го, а выпущен был 24 мая. У нынешнего оператора самолет находится с 2013 года.
Войска,Виталий Савельев,МЧС,Росавиация,ИТАР-ТАСС,
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