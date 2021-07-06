МЧС России опровергло информацию об обнаружении возможного места падения Ан-26 на Камчатке

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие», пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, на борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолет перестал выходить на связь при посадке. По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море. По одной из версий, причиной могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сформированную Росавиацией
комиссию для выяснения обстоятельств ЧП возглавил министр транспорта РФ Виталий Савельев
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