В Японии предупредили США о новом Перл-Харборе на фоне российских учений

«Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор < > Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью», — пояснил политик, проведя таким образом параллель между действиями России у границ США и нападением на Перл-Харбор.
«Индо-Тихоокеанское командование США следит за российскими судами, действующими в международных водах в западной части Тихого океана < > Мы ожидаем, что Россия будет осуществлять свои маневры, не нарушая международного права», — подытожил замминистра.