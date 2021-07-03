В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Японии предупредили США о новом Перл-Харборе на фоне российских учений

Газета.Ru
9 часов назад
Военные учения России в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность. Об этом заявил замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма, сообщает Daily Express.
В Японии предупредили США о новом Перл-Харборе на фоне российских учений
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор < > Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью», — пояснил политик, проведя таким образом параллель между действиями России у границ США и нападением на Перл-Харбор.
Накаяма также указал на необходимость проведения политики сдерживания в отношении Китая, так как, по его словам, Пекин проводит военные учения в координации с Москвой.
«Индо-Тихоокеанское командование США следит за российскими судами, действующими в международных водах в западной части Тихого океана < > Мы ожидаем, что Россия будет осуществлять свои маневры, не нарушая международного права», — подытожил замминистра.
Ранее сообщалось, что американский журналист, который находился на борту эсминца ВМС США «Росс», заснял учения российских кораблей и авиации в Черном море.
Войска,Россия,Япония,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители