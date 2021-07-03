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Украина направила буксир к своему терпящему бедствие судну в Черном море

Газета.Ruиещё 12
16 часов назад
Украина направила буксир к терпящему бедствие украинскому рыболовецкому судну в Черном море. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, передает РИА "Новости". "Мы в процессе сейчас не участвуем. Находимся на связи с украинской стороной. Сейчас подходит буксир из Очакова, направленный по заказу судовладельца. Они занимаются этим вопросом", - сказал он. По словам Кравченко, угрозы жизни людей и риска экологии нет. Ранее сообщалось, что ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России направился в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна "ОД-2592". Позже стало известно, что жизни экипажа украинского рыболовного судна "ОД-2592" ничего не угрожает. На катере находились четыре человека.
Украина направила буксир к своему терпящему бедствие судну в Черном море
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Войска,Украина,
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