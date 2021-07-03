В Китае высмеяли заход кораблей НАТО в Черное море

Участие трех военных кораблей в учениях НАТО Украины в Черном море оценили 2 июля читатели китайского издания «Гуаньча».

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Они оставили свои комментарии под соответствующей статьей. Речь идет о публикации, посвященной заходу в Черном море итальянского фрегата ITS Virginio Fasan, румынского судна ROS Regina Maria и турецкого корабля TCG Barbaros, которые прибыли на маневры Североатлантического альянса под названием Sea Breeze — 2021.

«Хочется узнать, способны ли эти три корабля продержаться хотя бы полчаса в реальном бою?» — задался вопросом читатель с псевдонимом «Звездные воспоминания».

Другой пользователь выразил изумление, что итальянские, румынские и голландские ВМС имеют на вооружении военные суда.

«Италия, Румыния, Нидерланды — у них, оказывается, были корабли? Странно. Теперь мы знаем, это хорошо», — отметил пользователь guan15 876 173 762 321.

В последнем случае речь идет об инциденте 29 июня с нидерландским фрегатом Evertsen, который пытался прорваться к Керченскому проливу. Автор еще одного комментария удивился действиям Североатлантического альянса.

«Они еще недостаточно потеряли лицо? Теперь они хотят победить РФ на ее же территории — в Черном море. Не знаю, вероятно, кто-то ударил по голове НАТО, так что там отупели?» — написал guan15 863 130 482 085.