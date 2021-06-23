Военные открыли предупредительную стрельбу в Черном море из-за нарушения границ

«Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент», – сообщили в ведомстве. Сообщается, что стрельба была предупредительная, на нее не последовало реакции. Самолет Су-24М выполнил бомбометание четырьмя ОФАБ-250, оно тоже было предупредительное. После чего УРО «Дефендер» покинул границы. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что цены на отдых в Краснодарском крае изменились после возобновления авиасообщения с Турцией. Фото: pxhere.com