В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Выставка плакатов о первом полете человека в космос открылась на ВДНХ

Вечерняя Москва
23 часа назад
Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ приглашает посетителей на выставку плакатов международного конкурса графического дизайна Gagarin Design Awards 2021, посвященного 60-летию первого полета человека в космос.
Выставка плакатов о первом полете человека в космос открылась на ВДНХ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Вниманию зрителей будет представлено 50 работ студентов творческих вузов, фотохудожников, дизайнеров-графиков, художников-иллюстраторов. Среди них плакаты: «Первый навсегда», «Первая ласточка», «Гагарину посвящается!», «60 лет в космосе», «Поехали!», «Дорога в космос», «Стремление к полету» и другие.
Выставка работает до 16 июля, сообщается на сайте ВДНХ.
Ранее на главной выставке страны открылась экспозиция «Герои России, какими их не видел никто».
Войска,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители