Выставка плакатов о первом полете человека в космос открылась на ВДНХ

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ приглашает посетителей на выставку плакатов международного конкурса графического дизайна Gagarin Design Awards 2021, посвященного 60-летию первого полета человека в космос.

Вниманию зрителей будет представлено 50 работ студентов творческих вузов, фотохудожников, дизайнеров-графиков, художников-иллюстраторов. Среди них плакаты: «Первый навсегда», «Первая ласточка», «Гагарину посвящается!», «60 лет в космосе», «Поехали!», «Дорога в космос», «Стремление к полету» и другие.