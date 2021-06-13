Корабли ТОФ обнаружили "вражескую" подлодку в Тихом океане

Корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили развёртывание в рамках проведения учений. Об этом сообщил командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Константин Кабанцов.
«Корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развёртывание в районе проведения оперативного учения», — цитирует ТАСС Кабанцова.
Как уточняется, корабли приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны Тихоокеанского флота.
По словам контр-адмирала, основу группировки составляют корабли Приморской флотилии разнородных сил и суда вспомогательного флота ТОФ.
Корабельные тактические группы преодолели 4 тыс. км из мест базирования и районов несения дежурства.