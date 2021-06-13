Корабли ТОФ обнаружили "вражескую" подлодку в Тихом океане

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Российские корабли развернули в Тихом океане в рамках учений

RT на русскомиещё 13
7 часов назад
Корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили развёртывание в рамках проведения учений. Об этом сообщил командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Константин Кабанцов.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развёртывание в районе проведения оперативного учения», — цитирует ТАСС Кабанцова.
Как уточняется, корабли приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны Тихоокеанского флота.
По словам контр-адмирала, основу группировки составляют корабли Приморской флотилии разнородных сил и суда вспомогательного флота ТОФ.
Корабельные тактические группы преодолели 4 тыс. км из мест базирования и районов несения дежурства.
Ранее Минобороны России сообщило, что в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне.
Войска,Армия,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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