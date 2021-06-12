Герои нашей войны: подвиг в Крыму ценой жизни

Илья Яковлевич Яковенко (1900 1943) сражался с июня 1941 года и за годы войны на фронте успел поменять много профессий. Служил в составе аэродромного обслуживания, в инженерном, а затем понтонно-мостовом батальонах. Воевал минометчиком, позднее стал пулеметчиком За это время был дважды ранен, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

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Осенью 1943 года в звании старшего сержанта командовал пулеметным расчетом 691-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии в Отдельной Приморской армии.

20 ноября 1943 года в бою за село Катерлез (ныне Войково, Крым) он метким огнем из пулемета и гранатами уничтожил 4 огневые точки противника, затем, выдвинувшись впереди пехоты, дал возможность стрелковым подразделениями прорвать передний край обороны гитлеровцев. При отражении контратаки противника, оставшись один, продолжал вести огонь по врагу, чем отвлек на себя значительную часть наступавших немцев. Тем самым Яковенко дал возможность пехоте перегруппироваться и успешно отразить натиск врага. В этом бою Илья Яковлевич погиб