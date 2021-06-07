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Офицер спецназа рассказал о подготовке снайперов

Российская Газетаиещё 1
16 часов назад
Обучение снайперов - особое искусство, которому уделяется огромное внимание при подготовке соединений спецназа. Сибирский офицер поделился некоторыми нюансами, отрабатываемые снайперскими группами при захвате здания винтовочного артиллерийского полигона.
Офицер спецназа рассказал о подготовке снайперов
Фото: Виталий Тимкив \ РИА НовостиВиталий Тимкив \ РИА Новости
Интервью с офицером, состоявшееся в перерыве комплексного тактико-специального занятия, публикует "Красная Звезда". В неделю проводится как минимум два занятия по огневой подготовке. В здании винтовочного артиллерийского полигона снайперы и снайперские пары отрабатывают захват и досмотр всех помещений, стрельбу на различные дальности. Пара может вести поражение нескольких целей одновременно.
Важная для стрелка задача, отработке которой уделяется особое внимание - это выбрать, оборудовать и тщательно замаскировать огневую позицию. Когда выстрел произведен - нужно быстро сменить ее на запасную или новую. Сибирские спецназовцы используют в ходе обучения боевой опыт, полученный в Сирии.
Большой упор делается на физическую подготовку стрелка, поскольку в боевых условиях им приходится преодолевать многокилометровые переходы по пересеченной местности в полной боевой экипировке. Постоянно тренируют снайперы выносливость, эмоциональную стойкость, терпение, умение находиться в режиме постоянного наблюдения, зрительную память, острый глазомер, быстроту реакции и меткость выстрела. В этом отряде есть снайперы, способные с 200 метров попасть в спичечный коробок. Как признаются сами стрелки, мелочей в их работе быть не может.
На вооружении у них в данный момент три винтовки: СВД-С, СВ-98 и "Винторез". Есть у снайперов и бесшумный пистолет ПСС "Вул", в котором применяются специальные 7,62-мм патроны СП-4, способные пробивать бронежилеты.
Цели могут быть разные - операторы беспилотников, часовые на вышках, пулеметные и гранатометные расчеты, одиночные и групповые фигуры и прочие. Особое внимание в учебе уделяют вопросам контрснайперской борьбы, резюмировал офицер.
Войска,Оружие,
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