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Ступень ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на платформу в Атлантике

Газета.Ru
11 часов назад
Первой многоразовой ступени американской тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 удалось совершить посадку на морскую платформу в Атлантике. Об этом сообщает компания-разработчик SpaceX.
Ракета была отправлена на орбиту с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции.
22-й по счету запуск «грузовика» Cargo Dragon к МКС осуществили со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 20.29 мск.
Первая ступень через 7 мин 41 сек после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You.
Ранее SpaceX запустила ракету с 54 спутниками. Старт был осуществлен в 18.56 субботы по местному времени (1.56 воскресенья мск) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.
Кроме того, институт Роскосмоса обнаружил признаки убыточности деятельности компании SpaceX.
Войска,Видео,SpaceX,Роскосмос,
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