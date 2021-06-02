В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В России украли военный комплекс весом 72 тонны

Lenta.ruиещё 2
12 часов назад
Петербургский гарнизонный военный суд вынес решение по делу о пропаже в Ленинградской области военного комплекса «Панцирь-2ПУ», сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.
В России украли военный комплекс весом 72 тонны
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Комплекс весом 72 тонны является защитной частью зенитно-ракетного комплекса. Его сдали в аренду частной компании, но в феврале 2020 года сотрудники военной полиции и военной прокуратуры не нашли комплекс на территории фирмы, где он должен был находиться.
В пропаже обвинили начальницу склада военно-технического имущества Юлию Самохвалову. В суде она заявила, что у нее не было возможности проверять наличие комплекса, так как он находился далеко от места ее службы, а у охраны частной компании не было возможности обеспечить сохранность «Панциря». Но ее признали виновной и постановили взыскать 447 тысяч рублей — в такую сумму был оценен военный комплекс.
Сам «Панцирь» продолжают искать, по факту пропажи возбуждено уголовное дело.
Войска,Громкие уголовные дела ,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители