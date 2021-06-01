Стало известно, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО

Как сообщает РИА Новости, публицист издания обратил внимание на модернизацию российских вооруженных сил. По его словам, сейчас страна располагает от трех до шести тысяч единицами тактического ядерного оружия. Речь идет о боеголовках, унаследованных от Советского Союза, а также новых мощных системах вооружений, разработанных в последние годы.