Стало известно, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО

Журнала National Interest сообщил, что Россия
обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это "должно вселять ужас" в участников Североатлантического Альянса
(НАТО).
Как сообщает РИА Новости, публицист издания обратил внимание на модернизацию российских вооруженных сил. По его словам, сейчас страна располагает от трех до шести тысяч единицами тактического ядерного оружия. Речь идет о боеголовках, унаследованных от Советского Союза, а также новых мощных системах вооружений, разработанных в последние годы.
Подчеркивается, что большая часть тактического ядерного оружия России задействована в ВМФ.
"Российская военная доктрина рассматривает тактические ядерные боеголовки как защиту от НАТО — не только средство сдерживания, но и один из способов России играть по общим правилам в случае тотальной войны, которой никто не желает", — пояснил публицист.