Захарова обратила внимание на отсутствие реакции Запада на посадку рейса Ryanair в Берлине

Ранее в понедельник агентство DPA
сообщило, что самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Берлине в районе 20:00 воскресенья. 31 мая около четырех часов утра пассажиры продолжили путешествие на другом самолете. Истинные причины внеплановой посадки и последующего обыска самолета до сих пор остаются неясными. Представитель федеральной полиции, как указывает агентство, по оперативным соображениям не стала приводить никаких подробностей. Газета Bild
сообщила, что посадка была совершена в Берлине из-за угрозы минирования борта.