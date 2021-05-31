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Для сдерживания НАТО на западе России сформируют новые воинские части

Парламентская газетаиещё 3
31 мая 2021
Для сдерживания НАТО на западе России сформируют новые воинские части
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета
Министерство обороны России сформирует в Западном военном округе (ЗВО) порядка 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия стран НАТО во главе с США, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на коллегии Минобороны. Об этом сообщает в понедельник ТАСС.
По его словам, на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза. В частности, государства НАТО во главе с США наращивают интенсивность полётов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растёт число их учений.
Действия западных коллег нарушают мировую систему безопасности и вынуждают Россию принять меры адекватного противодействия, подчеркнул Шойгу. «Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — сказал он.
Ранее сообщалось, что НАТО с 20 мая по 22 июня проведёт учения в Восточной Европе. В первой, морской, части учений в Атлантическом океане примет участие до 20 кораблей и подводных лодок, 40 самолётов и пять тысяч военных. Во второй части примет участие до трёх тысяч военных. Она предполагает штабные учения в Венгрии. В рамках третьего этапа в Румынии и Болгарии пройдёт полевая часть манёвров с участием четырёх тысяч военных и шести тысяч единиц техники.
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