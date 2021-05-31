Для сдерживания НАТО на западе России сформируют новые воинские части

По его словам, на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза. В частности, государства НАТО во главе с США наращивают интенсивность полётов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растёт число их учений.
Действия западных коллег нарушают мировую систему безопасности и вынуждают Россию принять меры адекватного противодействия, подчеркнул Шойгу. «Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — сказал он.