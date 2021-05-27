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Евросоюз не признал итоги президентских выборов в Сирии

Газета.Ruиещё 5
19 часов назад
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел европейских стран заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Сирии. Об этом пишет РИА "Новости". По его словам, выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Кроме того, они не будут способствовать разрешению конфликта и не приведут к нормализации отношений между Сирией и Европой. "Призываем сирийский режим начать настоящий политический процесс, сейчас этого не происходит. Мы не признаем эти выборы", - заключил Боррель. Выборы президента в Сирии прошли 26 мая. В них участвовали действующий президент страны Башар Асад, бывший министр Абдалла Саллюм Абдалла и Махмуда Марея (Демократический арабский социалистический союз). До этого Боррель уже выражал мнение, что президентские выборы в Сирии не отвечали критериям подлинно демократического голосования.
Евросоюз не признал итоги президентских выборов в Сирии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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