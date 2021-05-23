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В Минске задержали гражданку России, подругу основателя Nexta

Газета.Ruиещё 10
23 мая 2021
Гражданка России София Сапега, летевшая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, была задержана в Минске в воскресенье, 23 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе.
В Минске задержали гражданку России, подругу основателя Nexta
Фото: InstagramInstagram
Отмечается, что девушка возвращалась со своим молодым человеком из отпуска.
«В результате секретной операции белорусских властей студентка была задержана управлением Следственного комитета по городу Минску под необоснованными и вымышленными обстоятельствами», — сообщили в университете.
Университет «настаивает» на предоставлении консульского доступа к Сапеге и призывает международных партнеров и правозащитников содействовать ее освобождению.
Самолет Ryanair, направляющийся из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за информации о минировании, которая в дальнейшем подтвердилась. Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.
Известно также, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич находились на борту этого рейса. Мужчину задержали при проверке документов в аэропорту Минска. Мужчина внесен в Белоруссии в список причастных к терроризму. В отношении него заведено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за «организацию массовых беспорядков».
Войска,Роман Протасевич,СКР,Россия,Минск,Беларусь,
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