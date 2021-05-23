В Минске задержали гражданку России, подругу основателя Nexta

Самолет Ryanair, направляющийся из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за информации о минировании, которая в дальнейшем подтвердилась. Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.

Известно также, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич находились на борту этого рейса. Мужчину задержали при проверке документов в аэропорту Минска. Мужчина внесен в Белоруссии в список причастных к терроризму. В отношении него заведено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за «организацию массовых беспорядков».