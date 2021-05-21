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Из-за столкновения судов на Сахалине разлилась тонна мазута

Газета.Ruиещё 2
4 часа назад
На Сахалине столкнулись судно "Хэйгшенг Хармони" (КНР) и другое грузовое судно, из-за чего разлилось чуть менее тонны мазута. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. "При заходе в грузовой терминал морского порт-пункта Бошняково произошло столкновение плашкоута с судном "Хэйгшенг Хармони" из КНР, один из топливных танков судна получил пробоину", - сказал источник. Он уточнил, что на месте разлива уже выставлено 200 м боновых заграждений. Кроме того, специалисты обработали сорбентом вытекший мазут, из-за чего пятно не распространилось. Если ситуация ухудшится, на место доставят дополнительные боны. Течь находящегося на плаву судна перекрыта. В результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной столкновения, также не уточняется. Ранее в Махачкале загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тыс. т. Спасатели получили сообщение о возгорании от диспетчера ведомственной пожарной части ООО "Дагнефтепродукт" в 12.50 мск в понедельник, 10 мая.
Войска,Видео,ИТАР-ТАСС,Китай,
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