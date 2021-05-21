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Названа причина гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области

Lenta.ruиещё 10
5 часов назад
Выброс метана назван причиной гибели людей в ходе проведения работ на очистных сооружениях в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным источника агентства, спасатели ищут пятерых рабочих на объекте. При этом точное число погибших в результате случившегося неизвестно ввиду затопления колодца.
ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом произошло в пятницу, 21 мая. По предварительным данным, погибли семь человек, еще двое пострадали. Несколько рабочих находятся в больнице, с ними работают токсикологи.
Войска,Ростовская Область,
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