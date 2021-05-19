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Армения заявила о срыве переговоров с Азербайджаном

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Министерство обороны Армении заявило о срыве переговоров с Азербайджаном о ситуации на границе в Сюникской области. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
Азербайджан сорвал переговоры с Арменией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Переговоры были назначены на 14:00 19 мая.
«Несмотря на заранее достигнутую договоренность, азербайджанская сторона не явилась», — отметили в Минобороны.
Ранее Армения сообщила, что развернула дополнительные войска на границе с Азербайджаном в Сюникской и Гегаркуникской областях.
Азербайджанские войска и пути их снабжения полностью контролируются, и единственным разумным решением для них может стать отступление на исходные позиции, заявили в Ереване.
Сюникская область граничит с территориями, которые контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, но вернулись под контроль Баку по итогам войны осенью 2020 года. Теперь там заново проводят границу.
В начале мая Ереван заявил, что азербайджанские военные пытаются продвинуться вглубь армянской территории под предлогом «уточнения границ».
Баку утверждает, что Армения неадекватно реагирует на происходящее.
Войска,Армия,Министерство обороны,ИА Sputnik,Армения,Азербайджан,
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