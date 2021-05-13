Главу российских миротворцев в Карабахе сместят с должности

Прошлой весной пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян официально заявила, что самолётом из Азербайджана в республику вернётся группа армянских военнопленных. Однако на борту, прибывшем вечером 8 апреля в ереванский аэропорт Эребуни, не оказалось армянских военнопленных.

Несмотря на ожидания армянской стороны, в самолёте, прибывшем в Ереван, был лишь командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Он опроверг ранее появившиеся слухи о том, что борт должен был доставить военных, задержанных после завершения боевых действий в Карабахе в 2020 году.