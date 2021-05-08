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Россия ответит США морскими учениями

Lenta.ru
2 часа назад
Россия ответит США морскими учениями
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Россия ответит морскими учениями Балтийского флота на маневры США, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Они запланированы на 13 мая, участие примут три малых ракетных корабля Балтийского флота: «Мытищи», «Одинцово» и «Советск».
Ожидается, что их экипажи проведут корабельные учения при стоянке в базе, а также тренировки по подготовке кораблей к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса и противодиверсионной обороне в пункте базирования.
«Боевые расчеты отработают корабельные учения с использованием вооружения ПВО и универсальных артиллерийских комплексов, произведут электронные ракетные пуски по кораблям условного противника», — говорится в сообщении Минобороны.
Поводом для учений стали маневры США, проходящие в Эстонии вплоть до 14 мая. В них участвуют около 800 военнослужащих ВМФ США.
Войска,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,
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